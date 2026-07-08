A La Gran 7-30
08 de julio de 2026 a la - 12:12

AUDIO: Hallan posibles huesos humanos en ex-Tacumbú: ¿cómo se identifican restos óseos?

Investigadores con guantes analizan restos óseos en un laboratorio, enfocándose en piezas cubiertas de tierra.
Un grupo de investigadores examina restos óseos durante trabajos de refacción en el Centro de Prevenidos.