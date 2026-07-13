A La Gran 7-30
13 de julio de 2026 a la - 12:18

AUDIO: Comandancia se muda al Puerto de Asunción: Riera niega impacto en la seguridad del centro

Enrique Riera, hombre canoso en traje oscuro, sentado frente a documentos en oficina luminosa con bandera paraguaya de fondo.
El ministro del Interior, Enrique Riera, en su nuevo despacho tras la mudanza del Ministerio del Interior a la Torre Cinco de los edificios instalados en zona del Puerto de Asunción.Omar Henry