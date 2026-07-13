Condenan al exsenador argentino Darío Kueider y su pareja por tentativa de contrabando

El fallo que condena al exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su pareja Iara Magdalena Guinsel Costa, a 2 años de cárcel y un año y 10 meses de prisión, en ese orden, con suspensión de la ejecución de la pena; por tentativa de contrabando fue dictado hace instantes por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por los jueces Elsa García (presidenta), Adriana Planás y Matías Garcete.

Para el colegiado, en el juicio oral que finalizó este lunes el fiscal Ysrael Villalba demostró, fuera de toda duda, que el entonces legislador argentino y su pareja intentaron ingresar al Paraguay en fecha 4 de diciembre de 2024 con sumas de dinero de distintas monedas, sin declarar.

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“Cuando un particular introduce dinero extranjero sin efectuar la declaración correspondiente, no solamente incumple un deber administrativo sino que introduce una mercadería al territorio aduanero al margen del procedimiento legalmente establecido”, resaltó la presidenta del colegiado en parte de la argumentación de la sentencia dictada por unanimidad.

Además, la jueza Elsa García resaltó que de acuerdo con informes de la Dirección General de Migraciones, tanto Kueider como Guinsel ya habían ingresado anteriormente por lo menos en 5 ocasiones al Paraguay, por lo tanto ya conocían los procedimientos que debían cumplir al llegar al país, sin embargo no declararon las sumas de dinero que traían consigo.

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Tentativa de contrabando de Kueider y su secretaria

El tribunal tuvo por acreditado que a las 01:30 del 4 de diciembre de 2024, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad, donde fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

Tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según el acta del procedimiento que el Ministerio Público exhibió en el juicio oral.

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Al respecto, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos las conductas tanto de Kueider como de Guinsel constituyen tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.

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