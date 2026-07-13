A La Gran 7-30
13 de julio de 2026 a la - 12:24

AUDIO: Excomandante de la Policía cuestiona decisión de trasladar Comandancia a oficinas de Gobierno

Reunión con Enrique Riera y cinco hombres, todos en traje formal, en oficina moderna iluminada. Ambiente de trabajo profesional.
El ministro del Interior Enrique Riera y funcionarios participan en reunión en nuevas oficinas de la Policía Nacional en Asunción.Omar Henry