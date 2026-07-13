A La Gran 7-30
13 de julio de 2026 a la - 10:33

AUDIO: Gatillo fácil: comandante admite negligencia y pide no “estigmatizar” a policías recién egresados

El automóvil de Federick Nahuel Cáceres Sosa cayó a un costado de la ruta luego de que este fuera acribillado por policías "gatillo fácil" en Alberdi.
El automóvil de Federick Nahuel Cáceres Sosa cayó a un costado de la ruta luego de que este fuera acribillado por policías "gatillo fácil" en Alberdi.