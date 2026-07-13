A La Gran 7-30
13 de julio de 2026 a la - 12:21

AUDIO: GPS y redes sociales permitieron localizar a niña llevada ilegalmente a Argentina por su padre

Dos mujeres en camiseta blanca y blusa clara, abrazándose con una niña entre ellas en un entorno hogareño.
Dos mujeres abrazan a una niña en un ambiente familiar tras su entrega por parte de la Policía Nacional.Gentileza