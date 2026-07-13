A La Gran 7-30
13 de julio de 2026 a la - 12:17

AUDIO: Puente de la Bioceánica se unirá esta semana: ¿cuándo se habilitará?

Vista aérea del puente en construcción con cables azules y naranjas, rodeado de vegetación y un bote trabajando en el agua.
Obras de construcción del puente de la bioceánica junto al río Paraguay el 11 de julio de 2026.Gentileza