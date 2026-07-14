A La Gran 7-30
14 de julio de 2026 a la - 12:02

AUDIO: Deuda con farmacéuticas: pese a inconformidad, gremio se acoge al factoraje para poder cobrar

Villalba de pie en saco sobre camisa gris, con fondo de personas trabajando en oficina moderna.
Edgar Villalba, vicepresidente de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa)Pablo Otazú