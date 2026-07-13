Gaspar Duarte, en la mira de Cerro Porteño

Cerro Porteño continúa analizando alternativas para potenciar su plantel de cara al segundo semestre y uno de los nombres que surgió en las últimas horas es el de Gaspar Duarte, volante ofensivo de 23 años que interesa por expreso pedido del entrenador Ariel Holan.

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El técnico argentino conoce de primera mano las condiciones del mediocampista, ya que ambos coincidieron en Rosario Central, donde Duarte integró el plantel que se consagró campeón bajo la conducción de Holan.

Esa relación previa es uno de los principales argumentos que impulsan el interés azulgrana, ya que el estratega considera que el jugador puede encajar en su idea futbolística.

Otro aspecto que juega a favor de la posible incorporación es su situación documental. Duarte nació en Clorinda, Argentina, ciudad fronteriza con Paraguay, y posee raíces paraguayas, por lo que podría gestionar la documentación correspondiente y no ocupar una plaza de extranjero en el fútbol paraguayo, un punto que resulta atractivo para la planificación del plantel.

En el plano futbolístico, el atacante destaca por su polifuncionalidad. Puede desempeñarse como volante ofensivo, mediapunta o extremo por cualquiera de las bandas, características que le permitirían a Holan contar con mayores variantes para el armado del equipo.

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Si bien todavía no existe una negociación cerrada, el nombre de Gaspar Duarte figura entre las opciones que evalúa la dirigencia azulgrana para reforzar el plantel de cara a los desafíos del segundo semestre.