A La Gran 7-30
14 de julio de 2026 a la - 12:11

AUDIO: Equiparación salarial: enfermeros de IPS analizarán paro tras no recibir respuesta favorable

Mujeres manifestantes sosteniendo pancartas enérgicas sobre salario y derechos en una calle de Asunción, con un hombre en el centro sosteniendo un altavoz.
Enfermeras del Instituto de Previsión Social se manifiestan en Asunción exigiendo reducción de carga horaria y condiciones laborales dignas.Brian Cáceres