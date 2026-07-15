A La Gran 7-30
15 de julio de 2026 a la - 13:46

AUDIO: Accidente fatal de bus: organizan retorno de pasajeros en condiciones de volver a Paraguay

Rescatistas en uniformes amarillos rodean un bus volcado, asistiendo a una víctima en la carretera rodeada de vegetación.
El equipo de rescate atiende a las víctimas del accidente de bus en Santa Catarina, Brasil.Rede Peperi