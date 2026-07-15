Accidente de bus paraguayo en Brasil: el testimonio de una de las sobrevivientes

En horas de la madrugada de este miércoles, un bus que regresaba a Paraguay desde la ciudad brasileña de Gramado, estado de Matto Grosso del Sur, llevando a alumnas de una academia de danza y a sus acompañantes, volcó y cayó al costado de una ruta en el estado de brasileño de Santa Catarina.

El accidente resultó en la muerte de tres personas – dos mujeres adultas y una niña de 8 años - y dejó a varios otros de los 67 pasajeros que transportaba el bus con heridas, algunas de mucha gravedad.

En conversación con ABC Cardinal, una de las pasajeras del bus, quien prefirió no hacer pública su identidad, hizo un relato del momento del accidente y dio un reporte sobre cómo se encuentran los sobrevivientes.

El bus “perdió el equilibrio”

La mujer explicó que el bus comenzó su viaje de regreso a Paraguay al mediodía de ayer, partiendo de la ciudad de Gramado, donde las alumnas de la Academia de Danza Bethania, de la ciudad de Colonia Independencia (departamento de Guairá) habían participado de una competencia de baile.

El viaje se desarrolló con tranquilidad, con varias paradas, hasta que el bus llegó a una zona de la ruta SC-49 – en el estado de Santa Catarina, entre las localidades de Maravilha y São Miguel da Boa Vista – en la que hay muchas curvas y en la que hubo accidentes en el pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Amambay: Choque entre ómnibus y camión sobre la ruta PY05 deja un fallecido y tres heridos

Al desplazarse el bus por una bajada, los pasajeros sintieron que “se perdió el equilibrio” y el bus volcó, relató la mujer, quien dijo haber sido trasladada con otros sobrevivientes a un hospital en el municipio de Maravilha.

Un medio brasileño reportó que el conductor del bus manifestó que el rodado tuvo problemas con sus frenos al llegar a una curva, lo que provocó que el transporte se saliera de control.

Una mujer y una niña sufrieron amputaciones

Si bien la mayoría de los pasajeros sobrevivientes habrían sufrido solo heridas leves, la mujer indicó a ABC que algunos sufrieron lesiones de mucha gravedad, entre ellos una niña que tuvo que ser trasladada de urgencia en un helicóptero por la severidad de su cuadro.

Además, una niña y una mujer adulta habrían sufrido amputaciones, según informó.

En conversación con ABC hoy, intendente de Colonia Independencia, José Resquín, identificó a las tres personas fallecidas como familiares suyos: su tía Nelly Peralta de Rojas (75 años), su sobrina Blanca Chamorro Resquín (48) y la hija de esta, Guadalupe Garcete Resquín (8).