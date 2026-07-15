¿A qué hora juega Inglaterra vs. Argentina y dónde ver en vivo?

Este miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (hora paraguaya) el mundo se paraliza con la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con el arbitraje del el estadounidense Ismail Elfath, Argentina e Inglaterra revivirán una de las rivalidades más pasionales, calientes e históricas del deporte rey. No solo está en juego el orgullo; el ganador obtendrá el pasaporte directo a la gran final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

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Ambas potencias llegan a esta cita tras superar unos cuartos de final agónicos. Por un lado, la Albiceleste tuvo que irse a la prórroga para vencer 3-1 a Suiza. Alexis Mac Allister abrió la cuenta temprano, pero tras el empate helvético, la picardía de Julián Álvarez al minuto 112 y el instinto de Lautaro Martínez en el 120+1 desataron la locura argentina. Por el otro, el combinado británico también necesitó del tiempo extra para tumbar 2-1 a Noruega. El héroe absoluto fue Jude Bellingham, quien firmó el empate antes del descanso y anotó el gol del boleto definitivo en el minuto 93, consolidándose como la figura inglesa en el torneo junto con Harry Kane.

Argentina: El campeón defiende su corona con el alma

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega decidida a revalidar el título de Qatar 2022 y regalarle un cierre de película a la legendaria trayectoria mundialista de Lionel Messi. Tras liderar su grupo con autoridad, la Albiceleste demostró que sabe sufrir y golpear en los momentos de máxima presión. La propuesta argentina se basa en el control absoluto del mediocampo, transiciones quirúrgicas comandadas por la genialidad de Lionel Messi y una contundencia implacable de sus delanteros en el área rival. El temple de los campeones vigentes será su principal arma para frenar la intensidad británica.

Inglaterra: El rugido de los ‘Three Lions’ busca hacer historia

Bajo el mandato táctico de Thomas Tuchel, Inglaterra se consolida como un equipo dinámico, sumamente físico y letal en las áreas. Los creadores del fútbol tienen una obsesión clara: clasificar a su primera final de un Mundial fuera de casa y emular la histórica consagración de 1966. El poderío ofensivo de los ingleses es una amenaza constante. Apuestan por un ritmo de juego vertical, la jerarquía individual en los últimos metros y una efectividad aérea temible. Con un Jude Bellingham en estado de gracia que ya suma 6 goles en el certamen, los ‘Three Lions’ se sienten capaces de destronar a cualquiera.

La sombra de México 1986: Un choque con memoria

Hablar de un Argentina-Inglaterra en los Mundiales es evocar de inmediato el capítulo más famoso en la historia del fútbol. Aquellos cuartos de final de México 1986 en el Estadio Azteca quedaron grabados a fuego por obra y gracia de Diego Armando Maradona. En apenas cuatro minutos, el ‘Diez’ inmortalizó la célebre “Mano de Dios” y, poco después, dibujó el “Gol del Siglo”, esa mítica carrera de 60 metros dejando a cinco ingleses en el camino. Cuarenta años después, la mística de ese partido vuelve a flotar en el aire.

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Inglaterra vs. Argentina: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Inglaterra vs. Argentina: ¿A qué hora juega?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos – Este: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos – Oeste: 12:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Inglaterra vs. Argentina: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Copaco IPTV: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Inglaterra vs. Argentina: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.