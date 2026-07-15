Tragedia en Brasil: tres muertos al volcar un bus paraguayo

En horas de la madrugada de este miércoles, un bus con matrícula paraguaya volcó y cayó a un barranco al costado de la ruta SC-492, entre las localidades de Maravilha y São Miguel da Boa Vista, en el estado de Santa Catarina, Brasil.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00. El bus habría sufrido problemas en sus frenos al llegar a una curva en la ruta, lo que causó que se saliera de control, según manifestó el conductor, citado por el medio brasileño Rede Peperi.

Según reportó ese medio, llevaba 67 pasajeros y había salido de la ciudad de Gramado (estado de Río Grande del Sur) con destino a Paraguay. Era una comitiva que incluía a bailarinas de una academia de danza de la ciudad paraguaya de Colonia Independencia, departamento de Guairá, y a sus acompañantes.

Las identidades de las fallecidas

El intendente de la ciudad paraguaya de Colonia Independencia, José Resquín, confirmó en ABC Cardinal que las tres personas fallecidas eran familiares de él: su tía Nelly Peralta de Rojas (75), su sobrina Blanca Chamorro Resquín (48) y la hija de esta, Guadalupe Garcete Resquín (8).

Dijo también haber recibido información de que hay múltiples heridos que fueron derivados a varios hospitales de la zona, varios de ellos en grave estado.

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“Me informaron que a una de las bailarinas se le está amputando en este momento una de las piernas”, lamentó.

El intendente Resquín dijo que varios familiares ya están en camino a Brasil y que probablemente en las próximas horas tendrán más información sobre las circunstancias del hecho y el estado de salud de los heridos.

Conquistaron varios premios

El intendente detalló que la comitiva que sufrió el accidente forma parte de la Academia de Danzas Bethania, de su ciudad. Resaltó que elenco retornaba con mucha alegría al país debido a que lograron ganar en varias categorías en un evento realizado en Gramado.

En las redes sociales de la academia contaron que se alzaron con el máximo galardón durante el concurso y compartieron un video en que todos celebran con las remeras de la Albirroja y la bandera paraguaya.