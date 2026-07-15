“Robertito” Moreno, del alarde en redes a la captura por proxenetismo y trata de personas

Roberto Moreno Méndez es una persona que desde hace años tiene una gran presencia especialmente en X (anteriormente Twitter), donde interactúa a través del usuario @Robertito92 y usando el seudónimo “Der Führer”, que en el idioma alemán significa líder o conductor, pero que históricamente está ligada al dictador alemán Adolf Hitler.

Sus posteos en esta red se caracterizan por sus posicionamientos controversiales sobre diversos temas de la agenda local, aunque mayormente opina sobre fútbol. En este aspecto, su imagen está muy asociada al Club Olimpia, del cual es fanático y, de hecho, suele apuntar a mostrarse como alguien de influencia dentro de ese núcleo, compartiendo fotografías con dirigentes.

En Instagram usa el mismo nombre y usuario que en X, mientras que en Facebook es Robertito Neutron Moreno. En ambas redes sociales, el joven de 34 años venía compartiendo, aunque sin tantas interacciones, fotografías de su ámbito personal y familiar. Desde febrero de 2025 se puede encontrar una serie de publicaciones desde sitios emblemáticos de París.

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¿Por qué fue detenido Roberto Moreno Méndez?

“Robertito Neutron”, como muchos lo conocen, es señalado por proxenetismo, trata de seres humanos y asociación de delincuentes. El comisario Juan Fretes, oficial de enlace de Interpol, contó en entrevista con ABC que la investigación criminal en Europa ya venía cercando a su familia.

Como antecedente, comentó que en 2024, dos hermanos de Roberto Moreno Méndez ya habían sido detenidos por la policía en Francia bajo los mismos cargos.

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Pero la red no solo involucraba a paraguayos. Las autoridades francesas ya arrestaron previamente a siete ciudadanos de nacionalidad china que formaban parte activa de esta estructura que operaba en conjunto con cómplices franceses y españoles para la explotación sexual de las víctimas en distintas ciudades de Francia.

De acuerdo con los reportes de la policía francesa, la banda criminal venía siendo investigada desde 2023. Se estima que Moreno Méndez llevaba entre cuatro y cinco años dedicado activamente a captar mujeres en Paraguay.

El modus operandi: ostentación en redes para captar víctimas

El rol de Moreno Méndez dentro del esquema transnacional era fundamental, ya que funcionaba como uno de los principales captadores en territorio paraguayo. Su estrategia combinaba la manipulación digital con la fachada de un próspero estilo de vida, de acuerdo a los investigadores.

“Esta persona de manera activa estaba publicando en sus cuentas en redes sociales que tenía un movimiento en suelo francés y otras cuestiones concernientes ya a los distintos movimientos que tenía dentro de la sociedad paraguaya”, indicó el uniformado.

Esta pantalla de éxito y solvencia económica era el anzuelo perfecto para atraer a mujeres en situación de vulnerabilidad, a quienes luego enviaba a Europa con falsas promesas, donde finalmente terminaban siendo explotadas sexualmente.

El seguimiento digital que terminó en la captura

La detención de Moreno Méndez es considerada un caso de éxito de la cooperación policial internacional. El comisario Fretes explicó que el trabajo coordinado permitió finalmente neutralizar al sospechoso.

En ese sentido, refirió que agentes especializados de la policía francesa y del grupo de lucha contra la trata de Interpol realizaron un minucioso seguimiento digital a las cuentas del sospechoso.

Una vez que los investigadores franceses remitieron todo el soporte documental a través de los canales de Interpol, las autoridades judiciales de nuestro país actuaron con rapidez para procesar y judicializar la orden de captura internacional.

De esta manera, Moreno Méndez fue localizado y detenido en menos de un mes desde la publicación oficial de su alerta roja

Próximo paso: 90 días para formalizar la extradición

Las autoridades de Paraguay ya comunicaron formalmente la detención a sus pares en Francia. De esta forma, se abre ahora un plazo estimado de 90 días para que la justicia francesa remita por los canales oficiales toda la documentación y el exhorto formal para que se concrete la extradición de Moreno Méndez, quien deberá responder ante los tribunales europeos por los graves delitos que se le atribuyen.

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