Piribebuy: tras denuncias, intervienen campamento de un tradicional colegio de Asunción

Una delegación conformada por funcionarios del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), la Codeni de Piribebuy y autoridades locales intervino la tarde de ayer un campamento de un colegio tradicional de Asunción, desarrollado en Piribebuy, tras una denuncia realizada a través de la línea 147 Fono Ayuda.

La denuncia hace referencia a la falta de condiciones adecuadas para albergar a niños y adolescentes que participaban de las actividades, además de presuntas situaciones de violencia, conforme informaron a ABC fuentes del MINNA.

Durante la inspección, el equipo constató que el predio no reunía las condiciones necesarias para la permanencia nocturna de los menores, especialmente debido a las bajas temperaturas.

“Se observó insuficiencia de espacios adecuados para el descanso, una cantidad limitada de colchones, varios de ellos en mal estado, y la ausencia de frazadas y sábanas suficientes para cubrir las necesidades de todos los asistentes”, indica un reporte del MINNA. En cuanto a las presuntas situaciones de violencia, no se indicaron mayores detalles.

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Participaban 161 personas

El responsable de la organización informó a los intervinientes que en el campamento participaban 161 personas, entre niños y adolescentes.

Además, durante la verificación documental, el equipo interinstitucional no pudo corroborar que la totalidad de las autorizaciones parentales presentadas correspondiera a la cantidad de niños y adolescentes presentes en la actividad.

En las imágenes difundidas durante la intervención se observan residuos de bebidas alcohólicas. También se evidencian camas sin colchones, espacios sin acondicionamiento suficiente para hacer frente a las bajas temperaturas registradas en los últimos días y sectores con instalaciones improvisadas en el predio.

Asimismo, se observan prendas y pertenencias de los niños y adolescentes dispersas en distintos puntos del lugar, entre otros aspectos señalados durante la verificación realizada por la comitiva interinstitucional.

Defensoría dispuso custodia policial

Posteriormente, la defensora pública Lorena Ledesma acudió al predio para realizar una verificación y dispuso la permanencia de personal de la Policía Nacional para el resguardo y la custodia preventiva del recinto durante el desarrollo del campamento.

Minna recomendó suspender la pernoctación

Según el informe del MINNA, quedaron registradas las observaciones realizadas durante la intervención y se recomendó adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, seguridad, abrigo y bienestar para los participantes.

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Asimismo, el MINNA informó que recomendó suspender la pernoctación hasta que se cumplieran las garantías mínimas para el alojamiento de los menores. Sin embargo, de acuerdo con la cartera de Estado, la defensora pública no accedió a esa solicitud.

Ante esta situación, según informó el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, los menores quedaron a cargo de la Policía Nacional y de la Defensoría Pública durante el desarrollo de la actividad.

Autoridades del MINNA refirieron a ABC que aún se encuentran analizando los datos recabados y que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar. Además, convocaron a los organizadores del campamento para tratar el caso.