A La Gran 7-30
15 de julio de 2026 a la - 13:54

AUDIO: Expolicías marchan denunciando “despojo” por traslado de la Comandancia

Un grupo de policías retirados se manifestó hoy en el microcentro de Asunción en repudio de la decisión del Gobierno de trasladar la Comandancia de la Policía Nacional de su sede histórica frente a las plazas del Congreso Nacional a un nuevo edificio en el Puerto de Asunción.
Un grupo de policías retirados se manifestó hoy en el microcentro de Asunción en repudio de la decisión del Gobierno de trasladar la Comandancia de la Policía Nacional de su sede histórica frente a las plazas del Congreso Nacional a un nuevo edificio en el Puerto de Asunción.Pablo Otazú