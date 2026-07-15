A La Gran 7-30
15 de julio de 2026 a la - 13:41

AUDIO: Firman el memorando ALAS, un avance hacia el “cielo único sudamericano”

Hombres de pie en traje oscuro, atentos al orador en el podio con banderas de Paraguay en el fondo.
Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (segundo a la izquierda) durante la conferencia de prensa en la que anunciaron la suscripción del memorando de entendimiento ALAS (Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana para el Desarrollo del Cielo Único Sudamericano)Gentileza