A La Gran 7-30
17 de julio de 2026 a la - 11:02

AUDIO: Benjamín Aceval: detuvieron a presunto “organizador” de asaltos

Cinco hombres con expresiones serias, uno con herida en la cabeza, sentados en un entorno rural entre árboles y mesas.
Cinco hombres son detenidos tras un operativo policial en un establecimiento rural de Benjamín Aceval.Gentileza