A La Gran 7-30
17 de julio de 2026 a la - 11:04

AUDIO: Defensa de mujer que disparó contra su exmarido alega “excitación emotiva

Captura de video del momento en el que una mujer apunta y dispara hacia su exmarido en el patio de Palacio de Justicia de Luque.
Captura de video del momento en el que una mujer apunta y dispara hacia su exmarido en el patio de Palacio de Justicia de Luque.