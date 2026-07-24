A La Gran 7-30
24 de julio de 2026 a la - 13:17

AUDIO: Beatriz Denis contradice al Gobierno: “El terrorismo no ha desaparecido”

Mujer con cabello rubio lacio y gafas, vestida con chaqueta azul, sentada en un escritorio con documentos y una impresora.
Beatriz Denis BareiroAldo Rojas