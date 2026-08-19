A La Gran 7-30
19 de agosto de 2026 a la - 09:59

AUDIO: Detenidos en CDE vestidos de policías estaban por cometer otro asalto

Cuatro hombres en el suelo, vestidos de policía, mientras oficiales los supervisan en un entorno nocturno.
Cuatro asaltantes, vestidos de policías, fueron detenidos poco antes de cometer un nuevo asalto.