Olimpia afronta ante su afición una nueva prueba de grandeza

Una nueva prueba se le presenta a Olimpia, como tantas que afrontó con el correr de los años para forjar su grandeza. El Decano lidiará este jueves en el Defensores del Chaco contra el Vasco da Gama, a las 19:00, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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La serie se inició la semana pasada en Río de Janeiro, con un empate en blanco. En la ocasión, el más ganador del fútbol paraguayo activó el modo defensivo. En esta oportunidad deberá exhibir su poderío ofensivo para derrotar a un rival que si bien se encuentra en la zona de descenso en el Brasileirão, cuenta con individualidades que lo convierten en un equipo de cuidado.

En la fase de grupos, cada elenco se impuso como local. El Gigante de la Colina ganó en suelo carioca por 3-0, mientras que el Expresó salió adelante en Asunción 3-1.

Para superar esta eliminatoria, que en los papeles se presenta pareja, el elenco de Pablo “Vitamina” Sánchez deberá actuar con inteligencia, ordenado atrás, punzante arriba. Cuenta con jugadores de nivel para marcar la diferencia, además del importante plus que significa el aliento de su afición, que juega su propio partido desde las tribunas.

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Hasta aquí, el “techo” del club del barrio Mariscal López en “La Gran Conquista” (otrora “Otra mitad de la gloria”), es los octavos de final, por lo que se presente un brillante momento para superarlo.

El clasificado medirá en cuartos con el triunfador de la llave entre el argentino River Plate y el colombiano Independiente Santa Fe de Bogotá.