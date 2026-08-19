Gustavo Gómez corta la ilusión de Cerro Porteño en la Libertadores

Palmeiras volvió a demostrar su jerarquía internacional y derrotó 1-0 a Cerro Porteño en La Nueva Olla para sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Abel Ferreira administró con oficio un partido de alta tensión y encontró el gol en una acción de pelota parada, mientras que el conjunto azulgrana de Ariel Holan buscó el empate hasta el final, pero careció de claridad en los metros decisivos.

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En una noche cargada de tensión táctica en Barrio Obrero, el conjunto brasileño supo manejar los tiempos del encuentro y golpear en el momento justo. Cerro Porteño, obligado a remontar la serie tras el 1-1 de la ida en São Paulo, empujó respaldado por su público, aunque le costó transformar ese dominio territorial en ocasiones claras de gol.

La primera mitad transcurrió con mucha fricción en el mediocampo y escasos espacios. Palmeiras tuvo su primera gran aproximación a los 16 minutos, cuando Joaquín Piquerez ingresó desde la izquierda hacia el centro y sacó un potente remate de derecha que pasó muy cerca del poste izquierdo de Manuel Roffo.

Cerro respondió con pelota parada. A los 19’, Lucas Quintana ganó en las alturas tras un córner y dejó el balón para Iván Ramírez, quien intentó una definición acrobática que pasó rozando el poste derecho de Carlos Miguel. Fue lo más claro de Cerro para convertir.

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El equilibrio se rompió a los 40 minutos. Jhon Arias ejecutó un córner con precisión y encontró a Gustavo Gómez en el corazón del área. El capitán paraguayo de Palmeiras se elevó con autoridad y conectó un potente cabezazo que se metió junto al poste derecho, dejando sin reacción a Roffo.

¡EL CAPITÁN SIEMPRE ESTÁ! Gustavo Gómez, central paraguayo de 33 años, ganó por arriba y con un gran cabezazo marcó el 1-0 (2-1 global) de Palmeiras vs. Cerro Porteño.



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Cerro Porteño salió al segundo tiempo con la obligación de buscar el empate. Ariel Holan movió rápidamente sus piezas e hizo ingresar a Mateo Klimowicz, mientras Palmeiras apostó por controlar la ventaja y explotar los espacios que dejaba el equipo azulgrana.

Con el correr de los minutos, el Verdão ganó tranquilidad y comenzó a generar las situaciones más peligrosas. A los 60’, otro centro de Jhon Arias encontró nuevamente a Murilo, cuyo cabezazo esquinado obligó a Roffo a realizar una gran intervención para mantener con vida al Ciclón.

Holan intentó cambiar el rumbo con el ingreso de Juan Manuel Iturbe y Guillermo Benítez a los 62’, y posteriormente mandó a Jonatan Torres al campo para reforzar el ataque. Palmeiras, en tanto, respondió con variantes destinadas a conservar la posesión y sostener su estructura defensiva.

El conjunto paraguayo tuvo su gran oportunidad en el segundo minuto de adición. Tras un centro al área, la pelota rebotó de manera fortuita en el muslo de Joaquín Piquerez y quedó servida para Pablo Vegetti, quien quedó prácticamente frente al arco. El delantero argentino sacó un derechazo a quemarropa, pero el remate fue demasiado centrado y Carlos Miguel reaccionó de manera extraordinaria para evitar el empate.

Después de los seis minutos de adición señalados por el árbitro argentino Facundo Tello, llegó el pitazo final. Palmeiras celebró en Barrio Obrero una victoria trabajada y el boleto a los cuartos de final de la Libertadores.

El equipo de Abel Ferreira espera ahora por el ganador de la serie entre Liga de Quito y Mirassol para conocer a su rival en la siguiente ronda.