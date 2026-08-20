Candidata cartista a suceder a su madre cobra salario del Senado

La funcionaria Clari Ibarra Godoy, hija de la intendenta Norma Godoy (ANR-HC), ingresó al Senado en el 2025. En las planillas figura con un salario de G. 10 millones, siendo asistente del despacho del senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista. El 1 de diciembre de 2025 Ibarra se vio beneficiada con su comisionamiento a la Gobernación de Guairá (a cargo del cartista Cesarito Sosa), donde figura como funcionaria del Despacho. Desde allí, lanzó su campaña para suceder a su mamá en la Intendencia de Mbocayaty.

Empezó con los posteos proselitistas en redes apenas días después de haberse concretado su traslado a la Gobernación, ubicada a menos de 10 km de la Municipalidad de Mbocayaty. Por ejemplo, el 16 de enero anunció que se reunió con su jefe, el gobernador Sosa, y con referentes que acompañaban su precandidatura. Coincidentemente, el gobernador (que aspira a ser candidato a vicepresidente de Pedro Alliana) es uno de los referentes locales del cartismo que más apoyan públicamente su candidatura, según se observa en diferentes actividades proselitistas. Aparecen también el presidente Santiago Peña y Alliana.

Descarta renuncia

Consultada por ABC Color, Ibarra afirmó que trabaja en la Secretaría General de la Gobernación. Dijo que se encarga de diversas gestiones que son luego remitidas al gobernador y que trabaja de lunes a viernes, aunque también se la ve en horario laboral realizando actividades políticas. Desde la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación dicen que siempre pide “permiso”. Pero la funcionaria descartó solicitar permiso o renunciar a sus funciones para dedicarse a la campaña. “No tengo nada que ocultar, los que me conocen saben de mi capacidad, de mi profesionalismo, de mi trayectoria”, sostuvo la joven candidata.

Hace proselitismo en varias instituciones públicas

Varias de las actividades que realiza para promocionarse como candidata y que ella misma señala que “son gestionadas por su equipo” se realizan junto a instituciones públicas o en el interior de los entes. Por ejemplo, en marzo, cuando estaba en campaña para las internas, compartió fotos de una jornada de atención médica en la comunidad de Naranjo, “organizada por la Cuarta Región Sanitaria y gestionada por el equipo de la lista 2A”. Consultada sobre esa actividad, Ibarra sostuvo que presentó “todos los permisos” para participar del evento que fue con instituciones públicas, pero bajo el sello de su movimiento. Así también, en varias ocasiones posteó fotos para celebrar “gestiones” realizadas por su movimiento con la ANDE para la instalación de alumbrados públicos o de un transformador, siempre con el “#ClariIntendente2026” o con las fotos de su madre, la Intendenta haciendo el “1”.

Actividad dentro de la municipalidad

Más allá del apoyo público, su madre también le estaría “prestando” instalaciones municipales. El 12 de junio, durante el Mundial de Fútbol, invitó a la ciudadanía a ver un partido de la Albirroja en el Salón de la Comuna, donde regaló vasos y camisetas con el logo de su campaña. Clara Ibarra Godoy alegó que se trata de un espacio de acceso público y que gestionó todos los permisos, aunque ignoró que la misma Constitución establece en su Art. 118 que el Estado debe evitar que “los funcionarios y los bienes del Estado sean utilizados para inclinar la balanza a favor de candidaturas específicas”. Además, la Ley 7445/2025, en el artículo 60, inciso x, establece que se considera una falta grave de un funcionario “realizar actividades políticas partidarias o proselitismo dentro de las dependencias de las instituciones públicas”. Las sanciones van desde la suspensión hasta la destitución con inhabilitación.