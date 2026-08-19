A La Gran 7-30
19 de agosto de 2026 a la - 10:00

AUDIO: Tragedia en Pedrozo: presentarán denuncia penal contra Claudia Centurión

Claudia Centurión, con blusa clara y abrigo neutro, habla en mesa con micrófono, una bandera de Paraguay al fondo.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se dirige a los presentes en el Congreso en la Comisión de Hacienda.