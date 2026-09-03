A La Gran 7-30
03 de septiembre de 2026 a la - 13:23

AUDIO: Latorre sobre Hernán Rivas: “se presentó como abogado y pidió su designación ante el JEM”

Juicio de Hernán Rivas en el palacio de Justicia
La Doctora Alba Saracho y Hernán Rivas durante el juicio de Hernán Rivas.Gustavo Machado