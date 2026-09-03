Insólito: intentaron llevar 44 huevos de presuntos guacamayos hasta Tailandia

Dos mujeres de nacionalidad malasia fueron detenidas este miércoles en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando intentaban abordar un vuelo con destino final a Bangkok, Tailandia, con 44 huevos presuntamente pertenecientes a fauna silvestre.

El procedimiento se realizó alrededor de las 10:30 en la zona de embarque. Agentes del Departamento de Policía Aeroportuaria detectaron, mediante el escáner corporal, que ambas pasajeras llevaban bultos adheridos al cuerpo.

Se trataba de seis paquetes ocultos en medias de nylon de color negro. En su interior fueron encontrados 44 huevos de diferentes tamaños, todos de color blanco.

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Tenían una escala en Brasil

Las mujeres fueron identificadas como Lee Xing y Ong Li, ambas de nacionalidad malasia. Según el reporte policial, tenían previsto viajar en un vuelo de la aerolínea Gol con destino a San Pablo, Brasil, desde donde continuarían hasta Bangkok, capital de Tailandia.

Tras la detección, intervino personal del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que comunicó el hallazgo al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

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La fiscala de la Unidad N.º 3 Especializada en Delitos Ambientales se constituyó en el aeropuerto y ordenó la incautación de los huevos, además de dos teléfonos celulares iPhone pertenecientes a las pasajeras.

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Presumen que serían huevos de guacamayo

El comisario Luis Pizzani, de la Policía Aeroportuaria, explicó que inicialmente se presume que los huevos podrían pertenecer a guacamayos, aunque aclaró que esa identificación todavía debe ser confirmada por los profesionales encargados.

Los huevos fueron abiertos e inspeccionados bajo disposición fiscal. Posteriormente, fueron colocados en bandejas codificadas para su traslado hasta un refugio de animales silvestres ubicado en San Bernardino.

Pizzani señaló que el objetivo es preservar los ejemplares y someterlos al tratamiento correspondiente, debido a que se trata de elementos que podrían pertenecer a fauna silvestre.

Una especie de incubadora artesanal

Durante la inspección también fue encontrado un dispositivo artesanal acondicionado para el traslado de los huevos. Según explicó Pizzani, se trataba de un estuche de cámara fotográfica reacondicionado, equipado con una placa electrónica y una batería.

El aparato podía funcionar de manera autónoma y habría sido preparado para mantener una temperatura determinada durante el transporte. El jefe policial señaló que podría tratarse de una especie de incubadora o de un sistema destinado a conservar los huevos en condiciones adecuadas.

El dispositivo también fue incautado y quedó a disposición del Ministerio Público para la investigación.

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Buscan determinar cómo obtuvieron los huevos

Pizzani destacó que la rápida intervención del personal de seguridad aeroportuaria permitió evitar que los huevos sufrieran daños. Recordó que en otros procedimientos similares se registraron casos de ejemplares dañados durante el traslado.

Las dos mujeres fueron asistidas por un defensor y quedaron a disposición de la Fiscalía. Las autoridades también verificarán sus movimientos migratorios para determinar cuándo ingresaron al país y cuál fue su itinerario.

Por el momento, no proporcionaron información sobre el origen de los huevos ni sobre las personas que eventualmente les habrían entregado los ejemplares.

Quedaron a disposición de la Fiscalía

Tras la intervención fiscal, ambas pasajeras fueron detenidas y trasladadas hasta el Departamento Judicial Femenino, bajo custodia de agentes de la Policía Aeroportuaria.

Los 44 huevos y los demás elementos incautados quedaron bajo responsabilidad de la Unidad N.º 3 del Ministerio Público. Los ejemplares fueron trasladados al refugio de animales silvestres de San Bernardino, donde serán tratados por profesionales especializados.

La investigación deberá determinar la especie a la que pertenecen los huevos, su procedencia y si las pasajeras formaban parte de una estructura dedicada al tráfico internacional de fauna silvestre.