¿Por qué atacó con machete al adolescente? La explicación del presunto líder de autochorros

Agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción de la Policía Nacional detuvieron a Miguel Ángel Benítez Rodríguez (32), señalado como uno de los presuntos responsables del violento asalto que tuvo como víctima a un adolescente de 15 años en el barrio Tacumbú de la capital.

Tras su detención, Benítez Rodríguez reconoció su participación en el hecho y atribuyó su conducta a una recaída en el consumo de drogas.

“Hace ocho días recaí (en la adicción) y, a causa de la recaída, aumenté el consumo y ahí fue lo que sucedió”, manifestó.

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“Vergüenza” por lo cometido

El detenido afirmó, además, sentirse avergonzado por lo ocurrido y aseguró que lamenta especialmente haber descubierto que conoce al padre de la víctima.

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“Siento vergüenza” por lo cometido, expresó, al tiempo de señalar que le gustaría conversar con el padre del adolescente para pedirle disculpas.

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Buscan a los demás integrantes de la banda

Por su parte, el jefe del Departamento de Investigaciones de Asunción, comisario Hugo Grance, informó que continúan las tareas para identificar y localizar a los otros involucrados en el asalto.

Indicó que no se descarta que algunos de los integrantes del grupo sean menores de edad.

Asimismo, reveló que los investigadores recibieron información extraoficial sobre otro hecho que podría estar vinculado a la misma banda. Según esos datos, una joven habría sido víctima de un asalto perpetrado bajo el mismo modus operandi utilizado contra el adolescente de 15 años.

Violento asalto a un estudiante

El asalto ocurrió el pasado martes en la calle O’Leary, entre 5ª y 6ª Proyectada, en el barrio Tacumbú.

De acuerdo con los antecedentes, el adolescente esperaba a un compañero de colegio cuando fue interceptado por un automóvil. Del vehículo descendieron dos hombres, mientras un tercero permaneció al volante.

Los delincuentes exigieron al menor que entregara su teléfono celular. Aunque la víctima accedió sin oponer resistencia, uno de los asaltantes le propinó un golpe en el rostro con un machete, provocando que cayera al suelo. Posteriormente, los tres sospechosos huyeron a bordo del vehículo.

La pista que condujo al sospechoso

Durante la investigación, los agentes lograron identificar el automóvil utilizado en el asalto. El rodado figuraba a nombre de una funcionaria jubilada del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Según el informe policial, la propietaria manifestó que el vehículo estaba siendo utilizado sin su autorización por uno de sus hijos, Miguel Ángel Benítez Rodríguez. A partir de ese dato, los investigadores centraron las investigaciones sobre el ahora detenido.

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La mujer también entregó voluntariamente el automóvil que habría sido utilizado durante el hecho punible.

La Policía sospecha que la misma banda habría perpetrado al menos otros tres asaltos callejeros durante el martes pasado, en distintos puntos de Asunción.