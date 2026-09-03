Clima en Paraguay: leve aumento de temperatura antes de lluvias y frente frío

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarían mañana, viernes, con altas probabilidades de precipitaciones en gran parte del país, incluyendo a Asunción. Las lluvias continuarían al menos hasta el sábado.

Se espera que la temperatura hoy sea levemente más alta que la registrada ayer, con una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 19 grados en Asunción.

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Pero desde mañana los índices irían de nuevo en descenso, con una máxima de 23 grados y una mínima de 19 el viernes, y marcas aún más bajas durante los siguientes días, con mínimas que llegarían a 12 grados el domingo y 10 grados el lunes.