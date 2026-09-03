Pieza clave en campaña sucia compromete a viceministra

Tras ser acusada de estar detrás de la página Despierta Paraguay (DPY), integrante de la estructura revelada por la serie “La Red Desinformante”, la ciudadana venezolana Yecika Magle Bracho Atacho acordó con el empresario Christian Chena y la abogada Alejandra Peralta de Merlo un acuerdo de conciliación ante escribanía pública.

Bracho, quién es titular de la línea celular utilizada por la página DPY, decidió “cantar” graves detalles operativos que llevaron a la ejecución de cientos de millones de guaraníes a través de anuncios en redes sociales para atacar a periodistas, medios de comunicación y críticos a Santiago Peña.

Detalles del acuerdo

A cambio de la extinción de la querella penal por difamación en su contra, Bracho entregó un arsenal de pruebas que incluyen su teléfono celular para peritaje forense, chats de WhatsApp, registros de llamadas y documentos contables que expondría a los verdaderos cerebros y financistas del esquema.

El acuerdo privado, refrendado ante la notaria pública Mónica Rousillón, establece un compromiso de estricta colaboración por parte de Bracho para identificar a los autores intelectuales de los ataques.

Operaban “a distancia”

El testimonio técnico de Yecika Bracho detalla cómo la agencia argentina Azafrán SA, constituida con una filial en el país, operó como uno de los nodos de La Red Desinformante.

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Bracho, quien se desempeñaba como contadora del estudio jurídico ubicado en Juan E. O’Leary N° 966, relató que la oficina albergaba una notebook encendida de forma ininterrumpida las 24 horas y conectada a una red VPN para que técnicos desde Argentina puedan operar simulando estar en Asunción.

Le hicieron comprar el chip

La acusada por Chena declaró que fue presionada a comprar varias tarjetas SIM de uso prepago y con urgencia en julio de 2022, en plena época de campaña de Santiago Peña a la presidencia de la República, por el socio de Azafrán SA, José Ignacio García.

El argumento dado para la creación, según señaló, era para la ejecución de “campañas de marketing”.

Ante la negativa de las telefónicas de entregar líneas corporativas sin firmas presenciales, y el rechazo de los propios gestores paraguayos a seguir prestando sus nombres, los directivos indujeron a que Bracho realice la compra de las tarjetas SIM.

Mediante el ofrecimiento de un “incentivo” de 50 dólares extraído de la caja chica, le pidieron registrar bajo su cédula paraguaya dos líneas telefónicas, entre ellas el número 0971 259828, que se convirtió en la línea usada por Despierta Paraguay en Facebook e Instagram.

Pistas apuntan al Ejecutivo

Las conexiones del caso con el primer anillo de Mburuvicha Róga se da por medio de Alejandra Duarte Albospino, actual viceministra de Comunicación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

Publicaciones previas de ABC revelaron cómo antes de asumir la función pública, Duarte se desempeñaba como directora digital de la agencia Prana SA, propiedad del holding empresarial de la familia del expresidente Horacio Cartes, donde se manejaba la estrategia de redes de la campaña presidencial de Santiago Peña.

Según registros oficiales y publicaciones en medios digitales, la agencia Azafrán SA se constituyó en Paraguay el 8 de marzo de 2018, a pocos días de las elecciones generales de ese año y, tras una alianza publicitada con la agencia Prana. Sus accionistas son los argentinos José Ignacio García y Mariela Laura Sayago.

Desde sus inicios en el país, la relación entre ambas agencias mostraba a Alejandra Duarte por Prana y a la colombiana Tatiana González Amaya, amiga personal de Alejandra, como ejecutiva de cuentas de Azafrán para Paraguay.

El rol de ambas se mantuvo hasta prácticamente la asunción de Peña. como lo reconoció Laura Leguizamón, actual directora ejecutiva de Prana a ABC.

“Patria” web desde O’Leary

La serie La Red Desinformante permitió revelar las “raíces” que surgían desde O’Leary 966.

Primero, la dirección apareció como domicilio dado por Bracho para retirar la línea telefónica, según el informe judicial recibido por Chena en su causa.

Luego, informes societarios permitieron conocer que allí se encontraba constituida Azafrán, con la que Duarte aparecía vinculada.

Para sumar sospechas, DPY declaró a Meta operar desde O’Leary 470, Asunción y otra de las páginas “sucias”, llamada En La Tecla, desde O’Leary 960.

Sin embargo, una de las “coincidencias” más fuertes fue que en la misma dirección operaba el estudio de la abogada de Giselle Mousques, Margarita Heralesky, quien en el mismo periodo que Chena recibió ataques a través de DPY, promovía una causa judicial intentando censurar a Chena y su portal digital “Red De Noticias” (RDN).

Mousques está fuertemente conectada con el Poder Ejecutivo ya que es esposa de Darío Filártiga Ruíz Díaz, actual embajador en Taiwán, secretario político de la Asociación Nacional Repúblicana (ANR) y exsecretario privado de Augusto Montanaro, mano derecha de Alfredo Stroessner.

Casi como en tiempos oscuros de nuestro país con el extinto Diario Patria, La Red Desinformante se documenta como una de las más grandes operaciones de ataques a disidentes desde personas ligadas al Gobierno.

Compuesta por 14 páginas en redes sociales, la red inyectó más de medio millón de dólares (unos G. 2.909.640.640) en anuncios digitales coordinadas principalmente para “ensalzar” la gestión gubernamental y, en paralelo, ejecutar simulacros de fusilamientos virtuales, campañas difamatorias y hostigamientos contra periodistas y civiles.

Aportes suman a causa abierta en la Fiscalía

Las revelaciones brindadas por Yecika Bracho en el marco de la causa Christian Chena contra la página Despierta Paraguay aportarán nuevas pruebas al proceso penal impulsado por el empresario y obligará a la promoción de nuevas diligencias por parte del Ministerio Público en la causa de acción penal pública en curso, presentada por legisladores y por el comunicador Hugo Portillo, con el patrocinio de los juristas Ezequiel Santagada y Cecilia Pérez.

En tal sentido, vale recordar que, a inicios de junio, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández abrió una investigación y conformó un equipo de fiscalas bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón.

El equipo se encuentra integrado por las fiscales Marlene González y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; y a Ruth Benítez, de la Unidad de Delitos Informáticos.