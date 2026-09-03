Cae presunto líder de banda de autochorros que le pegó con machete a un adolescente

Agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción de la Policía Nacional detuvieron a Miguel Ángel Benítez Rodríguez (32), señalado como uno de los presuntos responsables del violento asalto que tuvo como víctima a un adolescente de 15 años en el barrio Tacumbú de la capital.

El sospechoso contaba con una orden de captura pendiente en el marco de la causa por robo agravado, conocida como el “caso machetillo”.

La detención se produjo alrededor de las 19:30 del miércoles, en las calles Alberdi entre Milano y Sicilia, tras tareas de inteligencia desarrolladas por los investigadores.

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Violento asalto a un estudiante

El asalto ocurrió el pasado martes en la calle O’Leary, entre 5.ª y 6.ª Proyectadas, en el barrio Tacumbú.

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De acuerdo con los antecedentes, el adolescente esperaba a un compañero de colegio cuando fue interceptado por un automóvil. Del vehículo descendieron dos hombres, mientras un tercero permaneció al volante.

Los delincuentes exigieron al menor que entregara su teléfono celular. Aunque la víctima accedió sin ofrecer resistencia, uno de los asaltantes le propinó un golpe en el rostro con un machete, provocando que cayera al suelo. Posteriormente, los tres sospechosos huyeron a bordo del vehículo.

La pista que condujo al sospechoso

Durante la investigación, los agentes lograron identificar el automóvil utilizado en el asalto. El rodado figuraba a nombre de una funcionaria jubilada del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Según el informe policial, la propietaria manifestó que el vehículo estaba siendo utilizado sin su autorización por uno de sus hijos, Miguel Ángel Benítez Rodríguez. A partir de ese dato, los investigadores centraron las investigaciones sobre el ahora detenido.

La mujer también entregó voluntariamente el automóvil que habría sido utilizado durante el hecho punible.

Antecedentes y orden de captura

Benítez Rodríguez posee antecedentes por robo, robo agravado y violencia familiar.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal Luis Chamorro emitió la orden de detención contra el hombre, a quien se le considera como el líder de la banda que asaltó al adolescente y cometió otros hechos similares registrados ese mismo día.

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Investigan otros asaltos cometidos

Las investigaciones apuntan a que el mismo grupo habría perpetrado al menos otros tres asaltos callejeros durante el martes pasado, en distintos puntos de Asunción.

Tras su captura, Benítez Rodríguez fue trasladado hasta el Departamento de Investigaciones de Asunción, donde quedó a disposición del Juzgado y de la Fiscalía, luego de ser sometido a una evaluación médica de rutina.