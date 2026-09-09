A La Gran 7-30
09 de septiembre de 2026 a la - 18:15

AUDIO: Mesa de crisis: no hubo acuerdo con los médicos y sigue la huelga en pie

AME5829. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 09/09/2026.- Fotografía cedida por el Senado de Paraguay que muestra integrantes de la Comisión Especial de Salud del Senado de Paraguay durante una reunión con la Comisión Especial de Salud del Senado este miércoles, en Asunción (Paraguay). El conflicto laboral entre el Gobierno y los médicos de Paraguay, que reclaman aumentos salariales y convocaron a una huelga los próximos 21 y 22 de septiembre, continuó abierto pese a la mediación de una comisión especial del Senado, que se instaló hace dos días para buscar una solución a la crisis.EFE/ Senado de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME5829. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 09/09/2026.- Fotografía cedida por el Senado de Paraguay que muestra integrantes de la Comisión Especial de Salud del Senado de Paraguay durante una reunión con la Comisión Especial de Salud del Senado este miércoles, en Asunción (Paraguay). El conflicto laboral entre el Gobierno y los médicos de Paraguay, que reclaman aumentos salariales y convocaron a una huelga los próximos 21 y 22 de septiembre, continuó abierto pese a la mediación de una comisión especial del Senado, que se instaló hace dos días para buscar una solución a la crisis.EFE/ Senado de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Senado de Paraguay