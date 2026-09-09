A La Gran 7-30
09 de septiembre de 2026 a la - 18:10

AUDIO: Peña sale a hablar sobre su supuesto distanciamiento de Cartes

El presidente de Paraguay Santiago Peña
El presidente Santiago Peña y el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, encabezaron la inauguración y entrega de nuevas viviendas del programa Che Róga Porã 3.0 en la ciudad de LimpioAbc Tv