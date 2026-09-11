A La Gran 7-30
11 de septiembre de 2026 a la - 13:38

AUDIO: Esperanza Martínez cuestiona a senadoras por negociar “a espaldas” del gremio

Esperanza Martínez, vestida con atuendo colorido, habla al micrófono en un ambiente formal, rodeada de colegas atentos.
La senadora Esperanza Martínez se dirige a sus colegas en una reunión con el presidente del IPS, Isaías Fretes.Senado Gentileza