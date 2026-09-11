A La Gran 7-30
11 de septiembre de 2026 a la - 14:02

AUDIO: Huelga docente sigue firme: el martes conformarían una mesa de trabajo

Manifestación día del trabajador
Docentes de la Otep - SN, durante las protestas frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).Gustavo Machado