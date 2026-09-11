A La Gran 7-30
11 de septiembre de 2026 a la - 13:58

AUDIO: “No queremos dividir a nadie”: Lilian Samaniego defiende acuerdo con médicos

Mujeres y hombres en reunión formal, con documentos sobre la mesa y expresiones de seriedad y compromiso. Banderas de Paraguay visibles en el fondo.
El equipo de trabajo del Ministerio de Salud se reúne para discutir el acuerdo con especialistas sobre el sector salud.Gentileza Congreso Nacional