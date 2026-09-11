Alerta de tormentas en Paraguay: ¿cuáles son los 8 departamentos afectados?

Poco antes de las 11:00 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se produzcan lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” en gran parte de Paraguay durante las próximas horas.

El aviso indica que “celdas de tormentas persisten y otras se desarrollan sobre la zona de cobertura. No se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las siguientes horas de hoy”.

De acuerdo al boletín, los departamentos afectados serían: Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central y Ñeembucú.

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El pronóstico para hoy tampoco descarta lluvias ni tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

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¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

Las proyecciones meteorológicas para el fin de semana indican que las lluvias y tormentas continuarían el sábado y el domingo, aunque en general estarían limitadas al norte y este del país.