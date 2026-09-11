A La Gran 7-30
11 de septiembre de 2026 a la - 13:29

AUDIO: Pese a “reclamos” a Santiago Peña, no hay división con HC, asegura Alliana

Pedro Alliana en traje oscuro y corbata roja, hablando con micrófonos, rodeado de asistentes en un ambiente urbano.
Pedro Alliana se dirige a la prensa durante el aniversario de la ANR, rodeado de asistentes y seguridad.