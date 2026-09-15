A La Gran 7-30
15 de septiembre de 2026 a la - 12:21

AUDIO: Beto Ovelar lamenta “imagen de fisura interna” que presenta Honor Colorado

Senador SIlvio "Beto" Ovelar (ANR, HC). Foto Prensa Senado.
Senador SIlvio "Beto" Ovelar (ANR, HC). Foto Prensa Senado.
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