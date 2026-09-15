Difunden mensajes de Marset a la DEA antes de caer detenido en Bolivia

Según documentos presentados por fiscales estadounidenses y divulgados por el medio uruguayo Búsqueda, Sebastián Marset mantuvo un desafiante intercambio con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.

La Fiscalía estadounidense sostiene que el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que también amenazó al funcionario.

Inclusive, Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos, conforme a lo difundido.

Lea más: Caso Nexus: supuesto secretario de Sebastián Marset y procesado por narcotráfico va a prisión

Los mensajes de Marset a la DEA

El contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”, le señaló el funcionario, de acuerdo con la transcripción incluida en el expediente.

La respuesta de Marset fue inmediata: “No me van a capturar nunca” y “la justicia no existe”.

“Soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”

Cuando el agente insistió en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar, el uruguayo elevó el tono.

“¿Los van a matar o qué?”, escribió primero. Luego añadió: “Yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”.

Los mensajes continuaron con insultos y advertencias directas al funcionario estadounidense.

“Estás acostumbrado a los sapos que tienen por tu país”, escribió Marset. Poco después agregó: “Mirá que nadie es inmortal. Hijo de puta” y “Vos debés de ser un sapo más. Convertido en DEA”.

“Soy un delincuente y lo seré toda mi vida”

Tras los mensajes, Marset llamó al agente y ambos hablaron durante aproximadamente dos minutos. Según la Fiscalía estadounidense, la conversación fue grabada.

Durante la llamada, el narcotraficante insistió en que nunca sería encontrado.

“Llevo tres años huyendo y seguiré huyendo toda la vida, si es necesario. Nunca me atraparán”, afirmó. También lanzó una advertencia vinculada a su pareja: “Dejen en paz a mi novia, porque la cosa se va a poner fea”.

Antes de finalizar la conversación, redobló su desafío. “No le temo a la DEA, ni a nadie. No le temo a nadie. Todos somos mortales”, sostuvo.

Lea más: Jurado de EE.UU. decidirá si Marset es sentenciado a cadena perpetua

“Seré un delincuente toda mi vida”

Cuando el agente le recordó que los cargos en su contra no desaparecerían, Marset respondió con una de las frases que ahora forman parte de la acusación presentada en Estados Unidos.

“No me interesan los cargos. Soy un delincuente; seré un delincuente toda mi vida, venga quien venga a buscarme”.

Después de cortar la llamada, todavía envió un último mensaje: “Que te quede claro”.

La captura y las declaraciones posteriores

Marset fue detenido en Bolivia el 13 de marzo de 2026. Tras su arresto, la defensa denunció presiones y supuestas irregularidades durante el procedimiento, mientras que la fiscalía estadounidense rechazó esas acusaciones y sostuvo que la actuación de los agentes se ajustó a la legalidad.

Los documentos judiciales señalan que, durante los interrogatorios iniciales, Marset identificó dispositivos electrónicos de su propiedad y reconoció la existencia de millonarias sumas en criptomonedas.

Según la versión de los fiscales, declaró que esos fondos provenían de ganancias del narcotráfico y que acostumbraba “reinvertir” el dinero en nuevas operaciones.

La acusación añade que al momento de su detención aseguró tener recursos invertidos en aproximadamente diez toneladas de cocaína.

Acusación por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos

El caso judicial que enfrentará en Virginia incluye cargos por conspiración para lavar dinero, conspiración narcoterrorista, lavado de dinero y conspiración para distribuir cocaína.

Aunque la defensa sostiene que las acusaciones iniciales no demostraban envíos de droga a territorio estadounidense, los fiscales adelantaron que presentarán pruebas durante el juicio para acreditar que Marset participó en operaciones de tráfico de cocaína con destino a Estados Unidos.

La fiscalía lo describe como uno de los narcotraficantes más prolíficos de Sudamérica y afirma que dirigió una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, utilizando buques portacontenedores, lanchas rápidas y alianzas con organizaciones criminales de la región.

Lea más: Juez federal fijó la fecha para el juicio de Sebastián Marset en Estados Unidos

El proceso judicial está previsto para comenzar en enero.