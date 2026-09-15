A La Gran 7-30
15 de septiembre de 2026 a la - 12:25

AUDIO: Destitución de Barán: “Es algo que ya venía evaluando”, dijo Peña

La exministra de Salud en medio del presidente Santiago Peña (der.) y el vicepresidente Pedro Alliana
La exministra de Salud en medio del presidente Santiago Peña (der.) y el vicepresidente Pedro AllianaFacebook María Teresa Barán﻿
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