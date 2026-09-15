A La Gran 7-30
15 de septiembre de 2026 a la - 11:27

AUDIO: Medicamentos, transparencia y desprecarización: las promesas de Derlis León para el IPS

Derlis León en traje oscuro, mira sonriente al presidente Santiago Peña (de perfil)
Doctor Derlis León, nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS)X: @SantiPenap
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