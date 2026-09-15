A La Gran 7-30
15 de septiembre de 2026 a la - 12:30

AUDIO: Principio de incendio en edificio del microcentro de Asunción

Bomberos voluntarios controlando un incendio. (Imagen de referencia).
Bomberos voluntarios controlando un incendio. (Imagen de referencia).
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