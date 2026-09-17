A La Gran 7-30
17 de septiembre de 2026 a la - 11:14

AUDIO: Crisis en Honor Colorado: “Si no hay entendimiento, cada uno tomará su propio camino”

Derlis Maidana vestido en traje oscuro, habla a un micrófono con logotipo de ABC Color, rodeado de personas en un evento exterior.
Jesús Riveros
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