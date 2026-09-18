Video: falsos policías asaltan a un joven que llevaba dinero tras cambiar un cheque en Asunción

Un joven de 23 años fue víctima de un asalto protagonizado por tres delincuentes que utilizaban uniformes de agentes de la Policía Nacional. El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 17:15, sobre la calle Cusmanich casi Teniente Rómulo Ríos, en el barrio Las Mercedes de Asunción.

El asalto quedó registrado por cámaras de circuito cerrado. En las imágenes se observa la intervención de los sospechosos, quienes descendieron de un automóvil blanco, presumiblemente un Toyota Auris, sin chapa.

Según la denuncia presentada ante la Comisaría 9ª de Asunción, los delincuentes estaban armados y dos de ellos llevaban uniformes atribuidos al Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.

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Lo siguieron tras cambiar un cheque

La víctima fue identificada como César Andrés Saldívar Benegas, de 23 años. De acuerdo con su relato, alrededor de las 13:00 acudió a una sucursal un banco, donde cambió un cheque en dólares.

Posteriormente, el joven se trasladó a otros lugares y finalmente regresó a su domicilio. Cerca de las 17:15, cuando descendió de su vehículo y se disponía a ingresar a su vivienda, fue interceptado por los tres hombres.

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Los sospechosos descendieron de un automóvil blanco. Dos llevaban uniformes de la Policía Nacional, guantes negros y kepis de color negro con el logotipo de Paraguay. El tercer hombre habría permanecido dentro del vehículo y actuado como conductor.

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Se llevaron dinero que estaba en una mochila

Los delincuentes empuñaban armas de fuego y obligaron al joven a entregar su mochila, que contenía dinero, según consta en la denuncia policial.

La víctima manifestó que el dinero pertenecía a un conocido suyo, de nombre Matmut, de nacionalidad árabe. La Policía aún trabaja para determinar el monto exacto sustraído y el origen de los fondos.

El comisario Osvaldo Aquibo, jefe de la Comisaría 9ª de Asunción, señaló que el denunciante manifestó dedicarse al cambio de divisas. No obstante, indicó que esa información será verificada con personal de Delitos Económicos y Financieros para determinar si efectivamente se encuentra habilitado para desarrollar esa actividad.

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Investigadores buscan identificar a los asaltantes

Los investigadores analizan las imágenes de circuito cerrado de la zona y realizan el seguimiento del vehículo utilizado en el asalto. Uno de los principales elementos de interés es el automóvil blanco presumiblemente Toyota Auris, que circulaba sin chapa.

La Policía busca determinar además si los autores conocían previamente los movimientos de la víctima y si efectivamente la siguieron desde el lugar donde realizó el cambio del cheque hasta su domicilio. Por el momento, no hay detenidos.