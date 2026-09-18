Video: joven motociclista fallece en accidente sobre Mariscal López

Un motociclista de 18 años murió este jueves tras ser embestido por un automóvil en la intersección de la avenida Mariscal López y la calle Libertad, en el barrio Villa Paulina de Fernando de la Mora. El accidente ocurrió alrededor de las 17:30.

La víctima fatal fue identificada como Gregorio Nicolás Zarza Riquelme, quien circulaba a bordo de una motocicleta Taiga TL 125-5, de color rojo. Tras el impacto, el joven salió despedido y terminó chocando violentamente contra una columna de la ANDE.

Personal policial de la Comisaría 53ª Central acudió al lugar tras recibir una alerta del sistema 911. Bomberos voluntarios y una ambulancia del SEME realizaron maniobras de reanimación, pero posteriormente constataron el fallecimiento del motociclista.

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El giro del automóvil quedó registrado

De acuerdo con el informe policial y la revisión de las imágenes del circuito cerrado, el motociclista circulaba por el carril izquierdo de la avenida Mariscal López, en dirección Fernando de la Mora-Asunción.

En tanto, un Toyota IST, conducido por Lucas Emilio Amarilla Martínez, de 19 años, se encontraba momentáneamente detenido en la intersección para realizar una maniobra y tomar la calle Libertad.

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Al reanudar la marcha, el automóvil habría intentado cruzar la avenida y terminó impactando contra la motocicleta. El motociclista intentó esquivar al vehículo, pero fue alcanzado por la parte frontal del Toyota.

A raíz del choque, el joven fue lanzado al pavimento y se deslizó hasta impactar contra una columna de cemento de la ANDE. La violencia del golpe provocó su muerte en el lugar.

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Investigación determinará responsabilidades

El comisario Moreno Urizar, de la Comisaría 53ª Central, señaló que el giro para retomar la avenida Mariscal López desde la calle Libertad está permitido, pero que existe una prohibición para realizar la maniobra desde ese punto con el objetivo de ingresar a dicha calle.

El jefe policial indicó que será el personal de Criminalística el encargado de realizar los trabajos técnicos para determinar las circunstancias exactas del choque y establecer eventuales responsabilidades.

El conductor del Toyota fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Actualmente, permanece a disposición del Ministerio Público, al igual que el vehículo involucrado.

Según la Policía, el motociclista llevaba casco y los elementos de seguridad correspondientes al momento del accidente.