A La Gran 7-30
25 de septiembre de 2026 a la - 11:27

AUDIO ARCHIVO: Así los colorados cartistas proponían en 2020 a Hernán Rivas como representante de Diputados ante el JEM

El 3 de junio de 2020, el senador colorado Hernán David Rivas Román es electo como representante ante el JEM.
El 3 de junio de 2020, el senador colorado Hernán David Rivas Román es electo como representante ante el JEM.Gentileza
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.