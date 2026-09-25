Molesto por acusación de robo, “Nenecho” emplaza a Soledad Núñez

Queda poco más de una semana para que se realicen las elecciones municipales en todo el país y los candidatos están “disparando sus últimas balas” para atraer votos. La campaña en Asunción tiene una atención particular al ser la capital del país y sobre todo porque quien se quede con la administración, deberá gestionar una pesada herencia.

La candidata de la Alianza Unidos por Asunción, Soledad Núñez, apuesta sus cartas en señalar el continuismo que puede representar el colorado cartista Camilo Pérez, quien cuenta con todo el respaldo de la misma estructura que sostuvo al exintendente Óscar Rodríguez pese a las graves acusaciones que sacudieron su gestión y que terminaron por hacerlo renunciar.

En ese sentido, Núñez publicó recientemente en sus redes sociales una imagen en la que anuncia que auditarán “el robo de Nenecho”, junto a una foto de quien representaría a Camilo Pérez, con la frase “ellos van a cuidarlo”.

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El enojo de “Nenecho”

La publicación causó molestia en el exjefe comunal Óscar Rodríguez, quien compartió la publicación de “Sole” en sus redes con el expreso pedido de que elimine la imagen.

“Vamos a ver si te ratificás en tu acusación de ROBO o que presentes documentos sobre lo que afirmás. Te doy 24 horas para que borres tu publicación. De lo contrario, abstenete (sic.) a las consecuencias”, escribió Rodríguez.

“Nenecho” le mandó una escribana a Kattya González

El episodio actual con Soledad Núñez tiene un antecedente. Meses atrás, “Nenecho” -molesto con dichos proferidos por Kattya González en el programa que conduce junto a Mario Ferreiro y Germán Martínez en MEGA TV- le envió una escribana para que la exsenadora se ratifique o rectifique.

En una alocución cargada de sarcasmo, González le pidió “mil veces perdón” a Óscar “Nenecho” Rodríguez.

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