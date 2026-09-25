Política
25 de septiembre de 2026 a la - 09:50

Molesto por acusación de robo, “Nenecho” emplaza a Soledad Núñez

Agosto, 2025. Óscar Rodríguez anunciaba su renuncia a la Intendencia de Asunción en medio de graves denuncias contra su gestión.
Agosto, 2025. Óscar Rodríguez anunciaba su renuncia a la Intendencia de Asunción en medio de graves denuncias contra su gestión.Gustavo Machado

El exintendente de Asunción Óscar Rodríguez reaccionó a una publicación realizada por Soledad Núñez en el marco de su campaña de cara al 4 de octubre. “Nenecho” dio un plazo a “Sole” para eliminar el contenido; caso contrario, habrá consecuencias, advirtió.

Por ABC Color
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Queda poco más de una semana para que se realicen las elecciones municipales en todo el país y los candidatos están “disparando sus últimas balas” para atraer votos. La campaña en Asunción tiene una atención particular al ser la capital del país y sobre todo porque quien se quede con la administración, deberá gestionar una pesada herencia.

La candidata de la Alianza Unidos por Asunción, Soledad Núñez, apuesta sus cartas en señalar el continuismo que puede representar el colorado cartista Camilo Pérez, quien cuenta con todo el respaldo de la misma estructura que sostuvo al exintendente Óscar Rodríguez pese a las graves acusaciones que sacudieron su gestión y que terminaron por hacerlo renunciar.

En ese sentido, Núñez publicó recientemente en sus redes sociales una imagen en la que anuncia que auditarán “el robo de Nenecho”, junto a una foto de quien representaría a Camilo Pérez, con la frase “ellos van a cuidarlo”.

Edificio institucional con banderas paraguayas, fondo con texto electoral y figura de hombre de espaldas en reunión importante.
Soledad Núñez anunció una auditoría a la gestión de "Nenecho" en medio de su campaña electoral.

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El enojo de “Nenecho”

La publicación causó molestia en el exjefe comunal Óscar Rodríguez, quien compartió la publicación de “Sole” en sus redes con el expreso pedido de que elimine la imagen.

“Vamos a ver si te ratificás en tu acusación de ROBO o que presentes documentos sobre lo que afirmás. Te doy 24 horas para que borres tu publicación. De lo contrario, abstenete (sic.) a las consecuencias”, escribió Rodríguez.

Elecciones Municipales

Publicación en redes sociales con texto de aviso de Óscar Rodríguez a Soledad Núñez en fondo de edificio con banderas paraguayas.
Óscar Rodríguez hace un aviso público a Soledad Núñez relacionado con acusaciones en redes sociales.

“Nenecho” le mandó una escribana a Kattya González

El episodio actual con Soledad Núñez tiene un antecedente. Meses atrás, “Nenecho” -molesto con dichos proferidos por Kattya González en el programa que conduce junto a Mario Ferreiro y Germán Martínez en MEGA TV- le envió una escribana para que la exsenadora se ratifique o rectifique.

En una alocución cargada de sarcasmo, González le pidió “mil veces perdón” a Óscar “Nenecho” Rodríguez.

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