Alistan plataforma de viajes que promete bajas comisiones y tarifas para usuarios

En los últimos años las plataformas de movilidad ganaron presencia en Paraguay y ampliaron las opciones de transporte para los usuarios. Servicios como Uber, Bold y MUV compiten en este sector, mientras los conductores también buscan nuevas alternativas para prestar el servicio y mejorar sus condiciones de trabajo.

En ese sentido, el presidente de la Federación Paraguaya de Conductores de Plataformas (Fepacop), Basilio Duarte, comentó a ABC que los conductores de plataformas lanzarán próximamente su propia aplicación de movilidad, que está siendo desarrollada por un especialista del exterior.

El gremialista señaló que la presentación se realizará a través de la Cooperativa de Conductores de Plataformas y que cuentan con el respaldo de una empresa privada, que realizará la inversión para el marketing y el lanzamiento de la aplicación.

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Brindar ventajas a pasajeros y conductores

También sostuvo que disponen de apoyo técnico desde Paraguay, por medio de un equipo de desarrolladores que recibirá la aplicación para continuar con las actualizaciones desde el país.

“Queremos brindar ventajas a los conductores, cobrando comisiones mucho más bajas que las demás empresas y también al pasajero, siempre manteniendo los precios competitivos. No va a pagar más el usuario y el costo (comisión) del chofer será menor, por lo que la ganancia podrá mejorar”, contó.

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“Corregir errores de otras plataformas”

El gremialista precisó que, con esta nueva propuesta que presentarán en el mercado paraguayo, buscan “corregir los errores” que cometen las demás aplicaciones y, a su vez, mantener un estándar de seguridad y buen servicio.

“Tendremos sistema de reconocimiento facial, apertura de la aplicación a través de huella digital, evitar las cuentas clonadas o falsas, evitar que delincuentes puedan crear un usuario de pasajero para asaltar a un conductor. Medimos la temperatura en Paraguay y todo lo que hace falta vamos a aplicar”, detalló.

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Ante esta propuesta, sostuvo que no dejarán de ser competitivos y que presentarán una aplicación estable, con servicio de soporte local.

Además, señaló que tendrán una oficina en Paraguay, donde ofrecerán atención tanto al pasajero como al conductor.

Alistan lanzamiento

De acuerdo con el dirigente, el nombre de la aplicación aún no puede ser revelado, pero estimó que será lanzada oficialmente en el territorio paraguayo dentro de aproximadamente una semana.

En cuanto a los conductores que podrían formar parte de la plataforma, detalló que tanto la federación como la cooperativa ya cuentan con sus respectivos socios.

“En el gremio somos 5.000 miembros y en la cooperativa casi 400 asociados, de los 30.000 conductores registrados en Paraguay. Queremos arrancar con quienes están cerca nuestro para luego llegar a todos los choferes”, amplió.

Apuesta a la electromovilidad

Destacó que apuestan a generar confianza tanto entre los encargados de brindar el servicio como entre los usuarios.

Alegó que pondrán énfasis en que los conductores que transporten a los pasajeros estén debidamente verificados. También adelantó que apuntan a incorporar la electromovilidad.